Все храмы России в ближайшее время получат свою категорию антитеррористической защиты
Безопасность будет проверяться ежегодно, — сообщает ФСБ.
Устанавливать категорию будут региональные комиссии из представителей силовых ведомств и местных властей во главе с настоятелем храма. Все храмы будут оборудованы системой оповещения, кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 02 января 2019 | 18:37
Конечно на бумаге будет будет полный фейк и о*кей одновременно - никакой возможности нет спроектировать и изготовить подобное оборудование , когда элементарные противопожарные и противогазные датчики правильно поставить и отрегулировать не могут...