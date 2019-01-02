Все храмы России в ближайшее время получат свою категорию антитеррористической защиты

Безопасность будет проверяться ежегодно, — сообщает ФСБ.

Устанавливать категорию будут региональные комиссии из представителей силовых ведомств и местных властей во главе с настоятелем храма. Все храмы будут оборудованы системой оповещения, кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения.