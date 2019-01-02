Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд вышел на финишную прямую
Предстоящей ночью станут известны все полуфиналисты турнира.
Групповая стадия на нынешнем ЧМ обошлась без громких сенсаций. Команды, изначально представлявшиеся аутсайдерами, таковыми в итоге и оказались. Причем, сборные Дании и Казахстана не смогли на двоих набрать ни одного очка. Теперь в очном споре им предстоит определись, кто сохранит прописку в элите, а кто покинет на будущий год высший дивизион.
В прогнозах на четвертьфиналы на первый взгляд тоже все относительно ясно.
Шведы в паре со швейцарцами – явные фавориты. Как и наша команда в игре против Словакии. Главное тут – избежать недооценки соперника на фоне эмоциональной победы над канадскими хоккеистами.
Сами хозяева Чемпионата постараются отыграться на сборной Финляндии. Которой, к слову, проиграли в контрольном матче накануне турнира. Еще одна пара также неоднозначна. Американцы по именам посильнее хоккеистов Чехии. Однако в молодежном хоккее и куда более серьезные гандикапы способны свести на нет задор и самоотдача.
Игра между сборными России и словаки начнется завтра в 6.30 утра. Трансляция на МАТЧ ТВ.
Комментарии2
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kuchumka 02 января 2019 | 18:23
Удачи нашим русским парням!!!
dunai10 02 января 2019 | 18:35
kuchumka: Удачи нашим русским парням!!!
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Андрей Алтыбармакян (СКА)
Алексей Полодян («СКА-Нева»)
Артём Манукян («Авангард»)