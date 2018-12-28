Гендиректор Российского антидопингового агентства не теряет надежды на разрешение ситуации с экспертами ВАДА

Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не теряет надежды на благополучное разрешение ситуации с экспертами ВАДА. В противном случае, РУСАДА лишится статуса соответствия, а российские спортсмены будут отстранены от международных соревнований.

Рабочий процесс по допуску международных специалистов к допинг-пробам и данным московской лаборатории должен завершиться удовлетворительно, сказал Ганус «Интерфаксу». По его словам, «обеспокоенность не проходит», опасения сохраняются, «градус напряженности растет». Остается лишь надеяться, что Всемирное антидопинговое агентство выдержит давление, которое на него оказывается и результат будет удовлетворительным для всех. Он подчеркнул, что «спортсмены не должны быть заложниками переговорных процессов».

Ранее руководитель РУСАДА предупреждал, что в случае невыполнения требования ВАДА, последствия для российского спорта будут очень тяжелыми. И это означает не только лишение российского агентства статуса соответствия, отметил Ганус в эфире «Эха Москвы».

Напомним, РУСАДА лишилась статуса в ноябре 2015 года из-за обвинений российских спортсменов в нарушении допинговых правил на зимней Олимпиаде в Сочи. В этом сентябре агентство восстановили в правах, но с жестким условием — до конца года эксперты ВАДА должны были получить доступ к данным проб Московской лаборатории. Комиссия дважды прилетала в Москву, однако так и не смогла получить необходимые материалы. В последний раз специалистам указали на несоответствие оборудования российской сертификации. Президент ВАДА Крейг Риди сказал, что «горько разочарован» случившимся. По его словам, теперь процесс, о котором шла речь в сентябре, будет вновь запущен. Исполкому ВАДА предстоит обсудить этот вопрос в середине января. В случае отстранения РУСАДА может обжаловать решение в САS.

Вместе с тем, эксперты ВАДА готовы снова приехать в Москву для завершения рабочего процесса по доступу к данным лаборатории.