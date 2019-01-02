Владимир Жириновский: Роста протестных настроений среди россиян в  2019 году не будет

Роста протестных настроений среди россиян в 2019 году не будет, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его оценке, правительство справляется со значимыми социальными проблемами.

Владимир Жириновский считает, что власть не будет усиливать давление на общество. Проблемы с законом возникнут только у тех, кто организует уличные беспорядки.