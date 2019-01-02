Закон «о сборе валежника в лесу» вступил в силу в России
Раньше для сбора сухостоя и хвороста граждане должны были оформлять специальные разрешения, теперь делать этого не нужно. Норма призвана повлиять на проблему лесных пожаров, однако надежды на это мало. Об этом ранее ТАСС сообщил сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Ранее в особых случаях за самовольный сбор валежника и сухостоя Уголовный кодекс предусматривал до двух лет лишения свободы.
Комментарии5
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post_v 02 января 2019 | 18:22
тут главное - не перепутать ВАЛЕЖНИК и ХВОРОСТ. Смотрите ГОСТ 18486-87 "Лесоводство. Термины и определения" и Технические условия ГОСТ 3243-88 "Дрова").
Валежник – это "мертвые деревья, лежащие на земле".
Хворост – это ветки до 3 см диаметром. За больший диаметр могут и оштрафовать
danko1 02 января 2019 | 18:33
post_v: Россиянам разрешили бесплатно поработать санитарами леса вместо лесников, которых уничтожили как класс.
bazhov 02 января 2019 | 18:46
danko1: Закон о сборе валежника в 21 веке - это из серии "проруби для полоскания белья."
guliai_pole 02 января 2019 | 18:24
Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
Всех поздравляю!!!
Большое достижение за двадцать лет.
Стало можно то, что можно было всегда....
vova6_let 02 января 2019 | 18:25
Все села либо уже газифицированы, либо газ проводится, так что этот валежник никому не нужен. Тем более, что в селах остались жить только старики и на эту хрень у них просто нету сил. Так что пожары будут продолжаться и леса будут гореть.
"Газпром-наше все !".