Закон «о сборе валежника в лесу» вступил в силу в России

Раньше для сбора сухостоя и хвороста граждане должны были оформлять специальные разрешения, теперь делать этого не нужно. Норма призвана повлиять на проблему лесных пожаров, однако надежды на это мало. Об этом ранее ТАСС сообщил сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк.

Ранее в особых случаях за самовольный сбор валежника и сухостоя Уголовный кодекс предусматривал до двух лет лишения свободы.