С начала этого года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплаченные дни для прохождения диспансеризации
В трудовой кодекс введена соответствующая статья, однако не всегда этой льготой можно будет воспользоваться. Об этом «Эху Москвы» рассказал гендиректор компании NS Consulting, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
Дмитрий Кофанов добавил, что всем категориям граждан день для планового медицинского обследования должен предоставляться один раз в три года. Ежегодно льготу могут получать только люди предпенсионного возраста.
Комментарии1
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curious69_ 02 января 2019 | 18:36
В своей трогательной заботе о работниках, кремлёвские твари даже не подозревают степень своего МАРАЗМА. Орден мужества им повесить на шею, если работнику оплатят ОДИН рабочий день в ТРИ года... Как бы не разорились, бедолаги работодатели. Обычно с трудовой книжкой люди работают у бизнесменов СРЕДНЕГО и выше уровней, а это по российски доход у этого бизнесмена МИНИМУМ 5-6 миллионов в год. С таким уровнем обычно у работников торговли ( промышленность с таким доходом процентов 10 от общего объёма) в день выходит около 1000-1500 руб в 90 % случаях и количество работников от 3 до 7. Ну просто с ума сойдут если отщипнут от себя 10 т.р в ГОД. Зато так называемые законодатели просто лопаются от своей значимости или ещё хуже ,как произошло с ДЕПУТАТОМ в рассказе К Чапека.