С начала этого года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплаченные дни для прохождения диспансеризации

В трудовой кодекс введена соответствующая статья, однако не всегда этой льготой можно будет воспользоваться. Об этом «Эху Москвы» рассказал гендиректор компании NS Consulting, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Дмитрий Кофанов добавил, что всем категориям граждан день для планового медицинского обследования должен предоставляться один раз в три года. Ежегодно льготу могут получать только люди предпенсионного возраста.