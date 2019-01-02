Стоимость патента на работу в Москве для мигрантов увеличилась на 500 рублей
Стоимость патента на работу в Москве для мигрантов увеличилась на 500 рублей – до пяти тысяч в месяц.
По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, решение принято с учетом роста зарплат в секторах экономики города, где задействован труд иностранцев, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии1
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balmont 02 января 2019 | 18:45
Хоть одна хорошая новость.