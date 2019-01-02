Стоимость патента на работу в Москве для мигрантов увеличилась на 500 рублей – до пяти тысяч в месяц.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, решение принято с учетом роста зарплат в секторах экономики города, где задействован труд иностранцев, — сообщает «Интерфакс».