С нового года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысились на 1,7%, — сообщили «Интерфаксу» в Департаменте экономической политики. В частности, подорожала электроэнергия, газ, а также холодная и горячая вода, отопление, взнос на капитальный ремонт. Кроме того, почти на два рубля вырос тариф на содержание жилого помещения.

В связи с повышением НДС тарифы на ЖКХ будут повышаться дважды — 1 января и 1 июля. В июле повышение составит 4,8%, — сообщает Интерфакс.

С начала года вступило в силу решение правительства о повышении НДС: налог на добавленную стоимость теперь начисляется по ставке 20%, а не 18%.

Бывший министр экономики, председатель политического совета партии Перемен Андрей Нечаев сказал в нашем эфире, что повышение НДС приведет к увеличению инфляции и сокращению доходов малого бизнеса, однако бюджет страны будет увеличен.

Повышение ставки НДС принесет федеральному бюджету в среднем 620 млрд руб. дополнительных доходов в год.

С сегодняшнего дня в Москве подорожал проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте — с 36 до 38 рублей. При этом Департамент транспорта отменил единые билеты на 20 и 40 поездок. Подорожают и льготные билеты для школьников и студентов.