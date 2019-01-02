Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0,4% по сравнению с предыдущим годом
Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0,4% по сравнению с предыдущим годом, — сообщил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Твиттере.
Согласно предварительной оценке ведомства на конец года, инфляция оказалась выше прогноза, а рост ВВП ниже.
Президент путин в ходе пресс-конференции в декабре говорил о том, что реальные доходы населения по итогам года продемонстрируют рост в полпроцента. До этого официальный прогноз Минэкономразвития составлял 3,4%, — напоминают «Ведомости».
Комментарии17
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realtor_igor 02 января 2019 | 18:18
Врунишки.
kottigr1 02 января 2019 | 18:20
realtor_igor:
"С нового года тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились на 1,7%"
"Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0,4%"
Что там в сумме выйдет ?
osj99 02 января 2019 | 18:41
kottigr1: с приходом нового главаря по статистике попрёт ещё сильнее
andrang2 02 января 2019 | 18:19
"Неважно как голосуют, важно как считают"
И.В.Сталин
sborisych 02 января 2019 | 18:19
Чё-чё? "Рост" в 0,4 %? Кудрин- как счетовод Вотруба... А Вотруба, как помню, знает себе цену, и она его очень огорчает....
perestarok 02 января 2019 | 18:32
sborisych: " Кудрин- как счетовод Вотруба.."
Кудрин - бухгалтер и ничего больше.
sborisych 02 января 2019 | 18:37
perestarok:
Счетово́д — младший бухгалтер или помощник бухгалтера, выполняющий первичные, вспомогательные функции бухгалтерского учёта.
perestarok 02 января 2019 | 18:25
" Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0,4% по сравнению с предыдущим годом
Об этом сообщил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Твиттере…"
Либерасты, ну Мозгопудрину вы, надеюсь, верите? Он же ваш.
encopresis 02 января 2019 | 18:26
А рост расходов? Скока Кудря насчитал?
putin_frend 02 января 2019 | 18:27
дебилы блин, ну написали бы 0,0004% чтоль.
sergey_volkov 02 января 2019 | 18:29
К доходу Сечина неплохая прибавка. Кстати, а кто знает как переводится сеча с украинского. Вот с этого слова и берёт эта фамилия начало.
valia47 02 января 2019 | 18:31
Трудно проверить на себе. Если в 2017 не хватало на жизнь, а сейчас тоже не хватает, то может быть, и верно, , что в 2018 году не хватало меньше на 0.4% .
dimadima32 02 января 2019 | 18:32
кудрин - ебанашка
nikchimzwet886 02 января 2019 | 18:34
Вообще, вы это как себе представляете? Типа кто-то кому-то прибавил зарплату от 50000 на 400 рублей? \Или прибавил на 1000 рублей, но половина ушла на инфляцию? А инфляция эта как посчитана?
curious69_ 02 января 2019 | 18:41
Хочу лично записаться к подлецу Кудрину на КОУЧИНГ, что бы он научил меня АРИФМЕТИКЕ. Ну я ДВОЕЧНИК и ничего не понимаю в математике ( у меня 2 высших технических и физмат университета.)
clandestino 02 января 2019 | 18:43
Кудрин в микроскоп что ли увидел это реальный рост? Вот ведь они клоуны! 0.4%!!! Сейчас прикину, сколько это в деньгах. При медианной зарплате в 20 000 рваных это же целых 80 рублей! А средний москвич аж 160! Чистыми! За год или за месяц? Теперь Кудрину нужно посчитать нереальный рост доходов. Хотя бы того же мэра Клинцов.
kypykyky 02 января 2019 | 18:49
я кладу на вашу статистику свой великий и толстый фуй.