Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0,4% по сравнению с предыдущим годом, — сообщил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Твиттере.

Согласно предварительной оценке ведомства на конец года, инфляция оказалась выше прогноза, а рост ВВП ниже.

Президент путин в ходе пресс-конференции в декабре говорил о том, что реальные доходы населения по итогам года продемонстрируют рост в полпроцента. До этого официальный прогноз Минэкономразвития составлял 3,4%, — напоминают «Ведомости».