В Парке Горького возобновил работу каток, где в новогоднюю ночь обрушилась секция деревянного пешеходного моста

В московском Парке Горького возобновил работу каток, где в новогоднюю ночь обрушилась секция деревянного пешеходного моста. 1-го января каток был закрыт.

В парке имени Горького в Москве возобновил работу каток, где в новогоднюю ночь обрушилась секция деревянного пешеходного моста. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Обрушение моста никак не сказалось на посещаемости. В парке многолюдно, большие очереди стоят в каждую из шести касс, где продаются билеты на каток. Играет громкая музыка, работает подсветка. Здесь масса туристов.

Вход на пешеходный мост, который обрушился в новогоднюю ночь, все также перекрыт. Охрана не знает, когда конструкцию отремонтируют.

За медицинской помощью после обрушения перехода обратились 13 человек. Утверждается, что обошлось без тяжелых травм. Столичные власти выплатят пострадавшим по 250 и 500 тысяч рублей – в зависимости от того, как лечился человек – в стационаре или амбулаторно.

После происшествия мэр Собянин уволил директора Парка имени Горького Марину Люльчук. По мнению мэра, администрация допустила серьезную недоработку.