Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске увеличилось до 22 человек

В Магнитогорске продолжается разбор завалов на месте рухнувшего подъезда жилого дома. Сегодня спасатели достали несколько тел. Неизвестна судьба еще 20 человек.

Некоторое время назад работы приостанавливались из-за угрозы разрушения стены, — сообщает из Магнитогорска корреспондент «Медузы» Евгений Берг – он находится на месте событий.



По свидетельству корреспондента «Медузы» Евгения Берга, жители Магнитогорска неохотно говорят о произошедшем, но при этом обсуждают версию теракта.

Несколько пострадавших в результате обрушения дома доставили на лечение в Москву. Среди них — 11-месячный мальчик Ваня Фокин – он находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка тяжелое, — рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель института Леонид Рошаль.

Он подчеркнул, что мать ребенка вместе с мальчиком.

Помощь этой семье окажет представительство Челябинской области в Москве, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

Объявлено, что выплаты пострадавшим начнутся 4 января, когда заработают банки.

В Следственном комитете заявили об отсутствии следов взрывчатки на завалах дома в Магнитогорске. Таким образом в ведомстве отреагировали на сообщения двух изданий, источники которых заявили, что взрыв в подъезде многоэтажки был терактом.

Специалисты нашли место взрыва, произошедшего в подъезде дома в Магнитогорске 31 декабря: по словам источника интернет-издания Znak.com, там обнаружены следы гексогена. Речь идет о квартире на третьем этаже, которую за день до трагедии снял некий мужчина. Собеседник челябинского портала 74.ru в силовых структурах рассказал, что изначально теракт планировался в одном из торговых центров Магнитогорска. В Следственном комитете заявили об отсутствии следов взрывчатки, добавив, что сотрудники ведомства все равно отрабатывают все возможные версии взрыва.

Также источники изданий утверждают, что обрушение подъезда дома в Магнитогорске связано с ЧП с маршруткой, произошедшим накануне вечером. По их данным, «Газель» загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов. Znak.com сообщает, что трое предполагаемых злоумышленников пытались отстреливаться и были убиты. Еще одному удалось уйти, сейчас его разыскивают. Официального подтверждения этой информации нет, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский отверг связь между возгоранием маршрутки и взрывом в доме. Как передает РИА Новости, он призвал дождаться комментариев следствия и не распространять слухи. По словам главы региона, оба эпизода лишь выглядят связанными между собой, но на самом деле «все по-другому».

Основной версией трагедии в Магнитогорске пока по-прежнему остается взрыв бытового газа.

Трагедия с Магнитогорске позволила изучить новую стратегию поведения президента в подобных ситуациях, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Олег Кашин. По его словам, это видно в том факте, что Владимир Путин приехал на место трагедии в день его происшествия, а не спустя 1-2 дня, как раньше.

Олег Кашин добавил, что такие действия президента вкупе с новогодним обращением будет определять облик федеральной власти по крайней мере на ближайший год.

Управление МВД Челябинской области предупредило о мошенниках, которые предлагают перевести деньги для пострадавших на свои счета. Полицейские призывают граждан не терять бдительность и напоминают, что реквизиты счета для пожертвований размещены на сайте городской администрации.