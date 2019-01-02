США требуют немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Он подчеркнул, что США также хотят узнать причину ареста своего гражданина, — сообщает агентство Reuters. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан в 2008-ом году был уволен из армии после нескольких дисциплинарных взысканий. Его уличили в воровстве. Пол Уилан часто бывал в России, на этот раз он поехал на свадьбу друга, который женился на россиянке. Уилан был задержан 31 декабря. По неофициальным данным, его задержали при проведении некой шпионской акции.