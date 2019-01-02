США требуют немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Он подчеркнул, что США также хотят узнать причину ареста своего гражданина, — сообщает агентство Reuters. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан в 2008-ом году был уволен из армии после нескольких дисциплинарных взысканий. Его уличили в воровстве. Пол Уилан часто бывал в России, на этот раз он поехал на свадьбу друга, который женился на россиянке. Уилан был задержан 31 декабря. По неофициальным данным, его задержали при проведении некой шпионской акции.
Комментарии38
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ykpo_typucto 02 января 2019 | 17:35
Либерасты, несите к американскому посольству сухари...
bashirov 02 января 2019 | 17:48
ykpo_typucto: unprejudiced: да, да вернем обязательно, вот лет через 20, когда Бута, Ярошенко и Бутину отпустят и вообще не важно что делал этот далдон на территории РФ, надо еще 10 взять и посадить что бы все было понятно. Китайцы хороший дали урок по Канадцам, я про это уже лет 15 говорю, за одного русского нужно тут же брать американца причем в любой точке планеты и держать в яме покуда обмена не будет.
raffal 02 января 2019 | 18:01
bashirov: не важно что делал этот далдон на территории РФ.....тут же брать американца причем в любой точке планеты и держать в яме....
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Брать в заложники? Ну, а последствия такого разбоя не позволяет оценить (предвидеть, прогнозировать...) уровень интеллекта. Вернее, его отсутствие.
polsan 02 января 2019 | 18:09
raffal: ну что Вы так серьёзно воспринимаете, что тут тролли пишут и им же серьёзно отвечаете?! )) Они сидят там и ржут сами от написанного и от ответов серьёзных на их троллинг! У них же чем бредовей, тем лучше - сёр на сайте называется! Запах то какой стоит уж! ))
tariel_03 02 января 2019 | 18:12
polsan:
Ну а ты вот, весь такой несерьезный, что думаешь по поводу ареста дюжины-другой всякого рода американской мрази, шпионящей в России?
perestarok 02 января 2019 | 18:12
raffal: "Брать в заложники? Ну, а последствия такого разбоя не позволяет оценить (предвидеть, прогнозировать...) уровень интеллекта."
В мире выигрывает тот, у кого сила.
polsan 02 января 2019 | 18:16
perestarok: во-во, вспомните войну в Авганистане, которая высосала всё деньги из СССР.
tariel_03 02 января 2019 | 18:21
polsan:
А Соединенным Штатам, значит, ты позволяешь вести в Афганистане войну, в силу того, что Америка богатая, и может себе это позволить.
polsan 02 января 2019 | 18:33
tariel_03: дурачок = тролль! Думай башкой прежде чем писать! Хотя кому это я пишу! )))
raffal 02 января 2019 | 18:25
perestarok: В мире выигрывает тот, у кого сила
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Ну, да....Только в XXI веке эта сила soft power, в которой Россия - жалкий аутсайдер. Но понять это Вам, так же, как и юзеру, который был инициатором этой дискуссии, тоже не позволяет ущербный intelligence quotient
tariel_03 02 января 2019 | 18:32
raffal:
А сила России, как тебе известно, в правде.
Так что Россия обречена на окончательное решение либерального вопроса не только в России, но и в мире.
alehan22748 02 января 2019 | 17:54
ykpo_typucto: зачем?? Его выпустят в течение нескольких дней. А нет, надо взять любую путинскую свинью из посольства в Вашингтоне (они до сих пор лежат мордами в салате) и дать ей сходу два пожизненных! Потом менять на Уилана.
ykpo_typucto 02 января 2019 | 18:00
alehan22748: Да пох вообще, ваших свиней в России не меньше...
А если Пархоменко в камеру к ниггерам запихаете, так вам пол России спасибо скажет.
alehan22748 02 января 2019 | 18:11
ykpo_typucto: ты чё сдурел? Ни ОДНА путинская свинья не хочет сидеть с тобой и тебе подобными в твоем мухосранске и дрочить с тобой в присядку на рюзкий мир . даже жена и внуки плешь фюрера спешно переехали во французкий Беариц. Даже писькофф с навкой проинвестировали в маями бич...Путинских свиней , засевших в Америке неизмеримо больше чем американцев в России. Поверь мне...даже сажать никого не надо - просто отправлять обратно в рашку:))) худшего наказания не придумаешь...
ykpo_typucto 02 января 2019 | 18:19
alehan22748: Да мне пох вообще, можете всех российских туристов хоть расстрелять, а мы ваших пиндосных свиней в опущенные оформим на наших зонах.
tariel_03 02 января 2019 | 18:01
alehan22748:
В России американской мрази больше. А выволакивать граждан России из российского посольства в Вашингтоне, нарушение территории России. Тогда в России вообще нахрен подорвут американское посольство и посольства американских шавок, Польши, Грузии, Румынии, Молдавии, Эстонии и Албании с Латвией. К тому-же можно и наших доморощенных шендеровичей штук двадцать арестовать.
alehan22748 02 января 2019 | 18:14
tariel_03: ошибаешься, портян! Путинских свиней , засевших в Америке неизмеримо больше чем американцев в России. Поверь мне...даже сажать никого не надо - просто отправлять обратно в рашку:))) худшего наказания не придумаешь...
tariel_03 02 января 2019 | 18:25
alehan22748:
Нет, вонючий америкос, не в количестве дело. Российские разведчики просто умнее тупых от природы америкосов, И вообще, скоро мы вашу вырождающуюся империю, превратим в радиоактивный пепел. Нас, конечно тоже не станет, как и всех жителей планеты, но вы, как всем известно, просто сдохните, потому что вас спровоцируем НА ПЕРВЫЙ УДАР.
tariel_03 02 января 2019 | 18:04
alehan22748:
Ваши американские друзья взяли в заложники российских граждан, значит и Россия будет заниматься подобным.
evial 02 января 2019 | 18:26
alehan22748:
На всякий случай количество пиндосских дипломатов в России заметно больше чем наших в штатах. Так что здесь пиндосятина и либерастня сыграет себе в минус, так как у нас будет больше арестованных, чем у вас.
Что гнилая подстилка, нечем крыть?
raffal 02 января 2019 | 18:40
evial: Что гнилая подстилка, нечем крыть?
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Принимаю Ваше определение "гнилая подстилка" и на себя. Чем нисколько не опечален;)
До захвата дипломатов не доходили и два бандитских режима, гитлеровский и сталинский. Единственный раз, в современной истории, был захват дипломатов был в свихнувшемся при аятолле Иране.
Дипломат имеет неприкосновенный статус, дипломатический иммунитет! Все меры воздействия на несовместимую со статусом дипломата деятельность, могут свестись только к объявлению его persona non grata, то есть, нежелательная персона и высылке.
Предлагаемый Вами арест дипломата (!) приведёт только к тому, что Россия превратится в настоящего "отморозка". С крайне негативными последствиями для себя же. Вы, сударь, случаем, не русофоб, чтобы кликать на Россию такую напасть?;)
unprejudiced 02 января 2019 | 17:47
Пользователи социальных сетей не оставили без внимания выпуск американского телеканала CNN, в котором Симферополь был назван российским городом.
Ранее в новогодней передаче CNN опубликовал кадры салюта в Крыму, которые сопроводил титром «Симферополь, Россия».
Некоторые комментаторы восприняли это утверждение с энтузиазмом.
«Ну, правду же сказали…», — написал @crystal_max.
«А кто там украинские флаги видел?» — согласился @L37Ai.
«Уже и CNN стали приучать публику к мысли, что Крым российский. Хорошая тенденция», — обрадовался @VasilenkoAI.
На сюжет американского телеканала также отреагировало представительство российского МИД в Симферополе.
«Спасибо за поздравления . Крым — это Россия. С новым годом!» — говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Позже посольство Украины в США выразило недовольство сюжетом CNN и призвало журналистов «лучше проверять факты».
«Просто признайте уже и успокойтесь», — ответил украинским дипломатам @sergius0202.
«Наконец-то не фейки от CNN», — резюмировал @realestVK.
tariel_03 02 января 2019 | 17:56
Надо бы десятка два-три этого американского шпионского биомусора насобирать, чтобы потом можно было обменивать на наших разведчиков ведущих непростую работу в логове врага.
polsan 02 января 2019 | 18:02
tariel_03: может вы коммандос троллей во главе с путриком с сайта тут организуете и вместо, того, чтобы вякать тут на сайте за 11-80, наловите их этих проклятых и станете героями?! )))
tariel_03 02 января 2019 | 18:06
polsan:
Нет, мы лучше ваших гозманов, шендеровичей и пархоменок ловить будем. За каждого шендеровича, товарищ майор платит как за десять комментариев на Эхе Москвы.
polsan 02 января 2019 | 18:11
tariel_03: так давай лови троллчашка с потными ручками, что ты всё обещаешь! Мне пофиг. Только сдаётся, что наваляют они тебе по самые нехочу! ))
tariel_03 02 января 2019 | 18:15
polsan:
Только сдаётся, что наваляют они тебе по самые нехочу!
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Дурачок ты неотесанный? Хто наваляет? худосочный, трусливый Шендерович, или плюгавый Гозман? Видели мы как ваш Немцов уже навалял.
polsan 02 января 2019 | 18:21
tariel_03: мало, что ты такой " умный" тролль, так ты ещё и тролль самый сильный, даже сильнее тролля путрика! ))))
tariel_03 02 января 2019 | 18:36
polsan:
Умный, или еще какой, неважно. Только вот ряды вашей либеральной шпаны, как-то заметно редеют, причем по разным обстоятельствам. Но шендеровичей все еще хватает в России. Но и они постепенно исчезнут.
chimp2013 02 января 2019 | 18:08
Докажите , что он или его подрывная группа не причастны к взрыву здания в Магнитогорске, а потом уже просите о пощаде.
tariel_03 02 января 2019 | 18:10
chimp2013:
Эта американская мразь еще и за убийство Немцова ответит.
polsan 02 января 2019 | 18:19
tariel_03: и за убийства Сталина с Лениным, пусть ответит, согласен, трольчишка?! ))
tariel_03 02 января 2019 | 18:40
polsan:
Глупенький либералишко. Не знаешь, что Ленина Сталин и ликвидировал. А Сталина убил Ли Харли Освальд, который потом Кеннеди замочил.
sasha2011 02 января 2019 | 18:16
/* Вашингтон Пост пишет, что Уилан в 2008-ом году был уволен из армии после нескольких дисциплинарных взысканий. Его уличили в воровстве. */
Выходит, что расеяне своего арестовали, так сказать, брата по духу...
tariel_03 02 января 2019 | 18:30
sasha2011:
Не выходит. Воровство ему пришили для легенды, чтобы не заподозрили в шпионаже.
Ведь аморального и не чистого на руку, в разведку не берут даже в свободной Америке.
А на самом деле этот Уилан, американский чекист, майор разведки и отличный семьянин.
brian 02 января 2019 | 18:20
США требуют, надо же ... Ну, что там Штаты могут ещё требовать ! Давно на Эхе не публиковали столь забавных новостей))
raffal 02 января 2019 | 18:31
brian: США требуют, надо же ...Давно на Эхе не публиковали столь забавных новостей))
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Вы явно не понимаете возможностей США и несоразмеримости с таковыми у России. И тут новогодний подарок российскому народу от "нацлидера" ракетный комплекс "Авангард", не поможет. Для радикального воздействия брутальные методы, войнушки, совершенно не нужны. Есть не летальные, но очень эффективные методы обуздать хулигана.
remych 02 января 2019 | 18:25
Его вернут только после его добровольного признания в своей шпионской деятельности. Другого варианта просто не существует.