Москвичи принесли цветы и свечи к представительству Челябинской области в столице
Оно находится возле станции метро Китай-город по адресу Славянская площадь, 2/5/4, строение 3. В Челябинской области сегодня объявлен траур по погибшим в Магнитогорске. На зданиях приспущены государственные флаги. Телеканалы отказались от развлекательных программ и рекламы. Организациям также рекомендовано отменить развлекательные новогодние мероприятия.
Комментарии2
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edyunia 02 января 2019 | 17:59
Да, домовина под дверь квартиры это веский аргумент.
d_uce 02 января 2019 | 18:14
новость подана как реклама. адрес есть. осталось схему проезда добавить.