Российским храмам в ближайшее время присвоят категории антитеррористической защищенности

ФСБ разработало систему по ограждению религиозных сооружений от нападений террористов.

Каждому храму в стране присвоят одну из трех категорий защищенности от террористической атаки – это следует из документа, размещенного ФСБ на портале нормативных актов. Устанавливать категории будет региональная комиссия, в состав которой войдут представители местной власти и силовиков. Они оценят площадь храма и данные о максимальном количестве прихожан, а также определят потенциально опасные участки, степень угрозы теракта и его последствий. В том случае, если прогнозируемое количество жертв возможно теракта может составить более тысяч человек, религиозное сооружение получит первую категорию защиты, если число пострадавших вероятно не превысит 200 – третью.

Независимо от установленной категории все храмы оборудуют системой оповещения и управления эвакуацией. К этому могут добавить кнопку тревожной сигнализации, видеонаблюдение и даже противотаранное устройство.

Последний громкий случай нападения на храм произошел в прошлом мае. Тогда жертвами атаки террористов в Грозном стали три человека.