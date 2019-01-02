Российским храмам в ближайшее время присвоят категории антитеррористической защищенности
ФСБ разработало систему по ограждению религиозных сооружений от нападений террористов.
Каждому храму в стране присвоят одну из трех категорий защищенности от террористической атаки – это следует из документа, размещенного ФСБ на портале нормативных актов. Устанавливать категории будет региональная комиссия, в состав которой войдут представители местной власти и силовиков. Они оценят площадь храма и данные о максимальном количестве прихожан, а также определят потенциально опасные участки, степень угрозы теракта и его последствий. В том случае, если прогнозируемое количество жертв возможно теракта может составить более тысяч человек, религиозное сооружение получит первую категорию защиты, если число пострадавших вероятно не превысит 200 – третью.
Независимо от установленной категории все храмы оборудуют системой оповещения и управления эвакуацией. К этому могут добавить кнопку тревожной сигнализации, видеонаблюдение и даже противотаранное устройство.
Последний громкий случай нападения на храм произошел в прошлом мае. Тогда жертвами атаки террористов в Грозном стали три человека.
Комментарии3
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vova6_let 02 января 2019 | 17:11
И попы под свои рясы будут бронежилеты одевать ( на массовые богослужения ) ?
danko1 02 января 2019 | 17:11
ФСБ своих коллег защищает, у которых на Бога надежды нет.
Простых граждан эти бандиты защищать не будут, они против них уголовные дела фальсифицируют.
woodworld 02 января 2019 | 17:13
И как сообщает министерство рывков Сколково, в скором времени всех попов заменят роботы.