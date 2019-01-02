Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства

Об этом председатель палаты Алексей Кудрин написал в своем Твиттере. Инфляция выше прогноза, рост ВВП ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта, — пишет Кудрин.



Роста протестных настроений среди российских граждан в 2019-ом году не будет, — сказал «Эху Москвы» глава ЛДПР. Для подобного сценария просто не будет условий, поскольку правительство справляется со всеми значительными социальными проблемами, — сказал Владимир Жириновский.

Он добавил, что власть не будет усиливать законодательное давление на общество. По словам лидера ЛДПР, проблемы с законом будут только у тех, кто организует уличные беспорядки.