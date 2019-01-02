Хоккейные клубы «Металлург» и «Трактор» начнут матчи в этом году с минуты молчания в память о погибших в Магнитогорске

Хоккейные клубы «Металлург» из Магнитогорска и «Трактор» из Челябинска начнут первые домашние матчи в этом году с минуты молчания в память о погибших в Магнитогорске. Об этом говорится в сообщениях клубов на их официальных сайтах. Перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным, однако «Металлург» и «Трактор» всю домашнюю серию матчей проведут с траурными повязками. Клуб «Трактор» сыграет с хабаровским «Амуром» 4 января, «Металлург» 5 января проведет домашний матч с «Торпедо».