Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело двадцать первого погибшего, это мужчина, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, к настоящему моменту неизвестна судьба еще двадцати человек. Как сообщили РБК в областном главке МЧС, в Магнитогорск из Уфы прибыл специальный экскаватор с гидроножницами. С его помощью спасатели смогут убирать нависшие плиты. Первые похороны погибших начнутся 4 января. Опознаны 14 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городской администрации.



Работы по разбору завалов рухнувшего подъезда десятиэтажного дома продолжаются, однако вряд ли удастся кого-то найти живым, рассказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент «Медузы» в Магнитогорске Евгений Берг.

Он добавил, что жители Магнитогорска неохотно говорят о произошедшем, но при этом обсуждают версию о теракте.

Вероятность обнаружить выживших после обрушения дома в Магнитогорске невысока в условиях низких температур. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Вероятность низкая. Бывает, через 10 дней людей из-под завалов достают, и они живы. Но это когда тепло. А при экстремальной ситуации, когда мороз под 20 градусов, прогноз ухудшается», — сказал он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 16 человек. Неизвестно местонахождение 25 человек, десятки людей были эвакуированы из поврежденного и соседних подъездов.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. Однако уже появилась версия теракта, связанного с ликвидацией террористов, якобы готовивших взрыв в одном из ТЦ Магнитогорска.