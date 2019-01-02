Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства

Об этом председатель палаты Алексей Кудрин написал в своем Твиттере. Инфляция выше прогноза, рост ВВП ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта, — пишет Кудрин.