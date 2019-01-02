Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства
Об этом председатель палаты Алексей Кудрин написал в своем Твиттере. Инфляция выше прогноза, рост ВВП ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта, — пишет Кудрин.
Комментарии3
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gordy 02 января 2019 | 16:39
"Правительству пока приходится начинать с низкого старта,..."
Это так называется положение лёжа?
danko1 02 января 2019 | 16:56
gordy: Правительство и президент на низком старте 20 лет и с него только в грязь "лицом" падают.
Но Росстат наврет, как им надо, но только число нищих расти будет прямо пропорционально росту миллиардеров-воров.
sasass 02 января 2019 | 16:43
У правительства никакого старта не будет никогда - закаменела она живя в каменном веке с отрывом от народа....