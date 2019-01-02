США требуют немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Он подчеркнул, что США также хотят узнать причину ареста своего гражданина, — сообщает агентство Reuters. Газета Вашингтон Пост пишет, что Уилан в 2008-ом году был уволен из армии после нескольких дисциплинарных взысканий. Его уличили в воровстве. Пол Уилан часто бывал в России, на этот раз он поехал на свадьбу друга, который женился на россиянке. Уилан был задержан 31 декабря. По неофициальным данным, его задержали при проведении некой шпионской акции.
Комментарии12
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kvasoff 02 января 2019 | 16:42
тольо обмен! никаких возвратов за дарма
ft18 02 января 2019 | 16:42
Операция по прямому приказу Путина, на размен Бутиной.
sergey_volkov 02 января 2019 | 17:09
ft18: 100% поймали первого попавшегося чувака. Сейчас делают из него шпиона, не думая наперёд о последствиях. В прочем как обычно не думают. Тем более, что Бутина всех уже слила. А может они на самого Бута замахнулись?
gluhoy2250 02 января 2019 | 16:45
Мишаня, а хо-хо ни хо-хо? Ты сученок командуй у себя, а здесь можно и зубы вставные потерять!
putin_itogy 02 января 2019 | 16:51
К сожалению моя интуиция подстказыает, что путин начинает большую игру с США,
под кодовым названием: "нам нужет повод чтобы начать вас наказывать по взрослому".
Т.е. путин как профессиональный комбинатор, вынуждает США начать делать ошибки,
после которых путин будет иметь "законные основания", по применению своих ВС против ВС США. А далее я так думаю, путин очень хочет начать игру на грани фола, с обязательным применением сначала своих ВСК(жёстко задрать американцев), с переходом на театр полномасштабного противостояния,(уровня Карибского кризиса) на грани применения тактического ядерного арсенала.
"И чтобы весь мир содрогнулся".
Таков план в голове у людей преклонного возраста, которым есть что терять.
И нечего терять..
ykpo_typucto 02 января 2019 | 17:05
putin_itogy: Лан, прокладос, успокойся. Банально поймали шпиона, банально его обменяют, как это было не раз.
nepeanois 02 января 2019 | 17:10
putin_itogy: к счастью оно давно все не летает и не взрывается, все таки ракеты это не ботокс, им техобслуживание нужно, а все кто знал, как это деоаетсч давно на пенсии
savbensmb 02 января 2019 | 16:51
Даа, это не украинские моряки... ДОрого обойдётся всем нам, этот Пол Уилан.
alex_zen 02 января 2019 | 16:51
ЭМ, как водится, пальцем в эту.. в небо с таджицким гугл-переводом. Помпео буквально сказал, что мы хотим узнать, в чем его обвиняют, и, если задержание необоснованное, потребуем скорейшего возвращения.
creta 02 января 2019 | 16:59
Чаво, Чаво? Немедленного возвращения??? Пендосня там совсем что ли с катушек слетела? Россия будет судить американского шпиона, а на следствие и на отбывание наказания в тюрьме могут уйти многие года. Так что о никаком ...немедленно... не может быть и речи.
Идите лучше примите пакет очередных бестолковых санкций, может полегчает.
andy66 02 января 2019 | 17:03
В Москву-реку может внезапно войти авианосец США с группой кораблей сопровождения )))
konformist 02 января 2019 | 17:05
Ещё парочку на замести!!! Давить надо американов наглых!!!