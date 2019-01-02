Москвичи принесли цветы и свечи к представительству Челябинской области в столице
Оно находится возле станции метро Китай-город по адресу Славянская площадь, 2/5/4, строение 3. В Челябинской области сегодня объявлен траур по погибшим в Магнитогорске. На зданиях приспущены государственные флаги. Телеканалы отказались от развлекательных программ и рекламы. Организациям также рекомендовано отменить развлекательные новогодние мероприятия.
Комментарии4
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lager23 02 января 2019 | 16:37
Несите цветы «мудрому» вождю, что ведёт нас по кругу 20-й год...
zapadnay 02 января 2019 | 16:54
Сомневаюсь, что москвичи знают адреса представительств всех областей и краев.
benin_papa__ 02 января 2019 | 17:02
Абсолютно бессмысленное занятие. По эффективности, в плане защиты всех будущих жертв взрывов и обрушений, идёт тотчас за троекратным сплёвыванием через левое плечо и перед молитвой.
aleksandr39 02 января 2019 | 17:07
Как оказалось в се с цветами были членами партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ то есть " единая росия "