Врачи отказались от идеи оперировать пострадавшего в Магнитогорске младенца

Пока для этого слишком рано, — сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль:

«Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого из тяжелого состояния тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния».

Леонид Рошаль добавил, что сейчас ребенок находится с мамой. По его словам, она понимает состояние младенца, поскольку сама работает медсестрой.

Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного Ивана Фокина остается тяжелым. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Состояние мальчика остается тяжелым. До выздоровления еще надо пройти путь. Но по сравнению с тем, что было – сейчас ситуация лучше. Однако угроза жизни все равно остается из-за возникших осложнений», — рассказал он.

Как напомнил Л.Рошаль, после обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма. При этом он подчеркнул, что на текущий момент «никаких показаний к операции нет», и речи о возможной ампутации ноги пока не идет.

Л.Рошаль также подчеркнул, что все необходимое для лечения в больнице есть. «Мать ребенка находится здесь. На все ее вопросы мы полноценно отвечаем», — заключил он.