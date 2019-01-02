Врачи отказались от идеи оперировать пострадавшего в Магнитогорске младенца
Пока для этого слишком рано, — сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль:
«Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого из тяжелого состояния тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния».
Леонид Рошаль добавил, что сейчас ребенок находится с мамой. По его словам, она понимает состояние младенца, поскольку сама работает медсестрой.
Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного Ивана Фокина остается тяжелым. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Состояние мальчика остается тяжелым. До выздоровления еще надо пройти путь. Но по сравнению с тем, что было – сейчас ситуация лучше. Однако угроза жизни все равно остается из-за возникших осложнений», — рассказал он.
Как напомнил Л.Рошаль, после обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма. При этом он подчеркнул, что на текущий момент «никаких показаний к операции нет», и речи о возможной ампутации ноги пока не идет.
Л.Рошаль также подчеркнул, что все необходимое для лечения в больнице есть. «Мать ребенка находится здесь. На все ее вопросы мы полноценно отвечаем», — заключил он.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zibex 02 января 2019 | 17:03
Диагноз не установлен и зачем оперировать пока никто не знает. Но пиар-акция по "спасению" и доставке ребенка в Москву получилась славная - вот как власть заботится о каждом росиянце!
tanyaya 02 января 2019 | 17:04
А Рошаль не подчеркнул (дважды и трижды), почему в Магнитогорске и Челябинске нет никаких медицинских средств для лечения малыша?
Рошаль не подчеркнул, что теперь все мамы всех малышей обязаны переехать в Москву для того, чтобы их малышам была оказана медицинская помошь?
ft18 02 января 2019 | 17:05
Путинец Рошаль или нет, здесь неважно: главное, чтобы спасли ребёнка!
tanyaya 02 января 2019 | 17:13
ft18, это важно, очень важно. Потому что страна очень большая. А случись что с малышом из Анадыря? Его тоже в Москву к Рошалю? У нас в стране один доктор - Рошаль? А Рошалю 75-80 лет. И что без Рошаля? Все дети в стране останутся без медицинской помощи?