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Эксклюзив Эха 16:30, 02 января 2019

Врачи отказались от идеи оперировать пострадавшего в Магнитогорске младенца

Пока для этого слишком рано, — сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль:

«Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого из тяжелого состояния тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния».

Леонид Рошаль добавил, что сейчас ребенок находится с мамой. По его словам, она понимает состояние младенца, поскольку сама работает медсестрой.

Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного Ивана Фокина остается тяжелым. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Состояние мальчика остается тяжелым. До выздоровления еще надо пройти путь. Но по сравнению с тем, что было – сейчас ситуация лучше. Однако угроза жизни все равно остается из-за возникших осложнений», — рассказал он.

Как напомнил Л.Рошаль, после обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма. При этом он подчеркнул, что на текущий момент «никаких показаний к операции нет», и речи о возможной ампутации ноги пока не идет.

Л.Рошаль также подчеркнул, что все необходимое для лечения в больнице есть. «Мать ребенка находится здесь. На все ее вопросы мы полноценно отвечаем», — заключил он.

Комментарии

4

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zibex 02 января 2019 | 17:03

Диагноз не установлен и зачем оперировать пока никто не знает. Но пиар-акция по "спасению" и доставке ребенка в Москву получилась славная - вот как власть заботится о каждом росиянце!

tanyaya 02 января 2019 | 17:04

А Рошаль не подчеркнул (дважды и трижды), почему в Магнитогорске и Челябинске нет никаких медицинских средств для лечения малыша?
Рошаль не подчеркнул, что теперь все мамы всех малышей обязаны переехать в Москву для того, чтобы их малышам была оказана медицинская помошь?

ft18 02 января 2019 | 17:05

Путинец Рошаль или нет, здесь неважно: главное, чтобы спасли ребёнка!

tanyaya 02 января 2019 | 17:13

ft18, это важно, очень важно. Потому что страна очень большая. А случись что с малышом из Анадыря? Его тоже в Москву к Рошалю? У нас в стране один доктор - Рошаль? А Рошалю 75-80 лет. И что без Рошаля? Все дети в стране останутся без медицинской помощи?

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