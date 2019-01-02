Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело двадцать первого погибшего, это мужчина, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, к настоящему моменту неизвестна судьба еще двадцати человек. Как сообщили РБК в областном главке МЧС, в Магнитогорск из Уфы прибыл специальный экскаватор с гидроножницами. С его помощью спасатели смогут убирать нависшие плиты. Первые похороны погибших начнутся 4 января. Опознаны 14 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городской администрации.