Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело двадцать первого погибшего, это мужчина
Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело двадцать первого погибшего, это мужчина, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, к настоящему моменту неизвестна судьба еще двадцати человек. Как сообщили РБК в областном главке МЧС, в Магнитогорск из Уфы прибыл специальный экскаватор с гидроножницами. С его помощью спасатели смогут убирать нависшие плиты. Первые похороны погибших начнутся 4 января. Опознаны 14 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городской администрации.
Комментарии3
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aleksandr39 02 января 2019 | 16:36
Если бы взрыв произошёл в Украине то российские СМИ сразу бы сообщили про несколько тысяч погибших но так как ТЕРАКТ произошел в России то про ПОГИБШИХ будут выдавливать по чайной ложке .
tanyaya 02 января 2019 | 16:59
А теперь о сути. Если целью любого спасения является только сохранение жизни спасающих, а не жизней спасаемых, то зачем вообще эти "спасатели"? Они водку гасят в палатках, пока люди покалеченные умирают на морозе трое суток? За что мы этим "спасателям" платим деньги? За то, что они водку жрут и ничего не делают, чтобы нас спасти? Заметьте, все из тех, кого они предпочли заморозить, а потом резко найти, все они, эти люди, отчисляли свои налоги на этих горе "спасателей". И все они умерли. Поэтому их и стали так вдруг резко раскапывать. А до этого что-то не спешили. Жирная шойга, боимся обвала, сидим в норке - это всё, что они сделали за трое суток. ЭТО ВСЁ!!!
zibex 02 января 2019 | 17:01
Для красоты легенды спасенного "из-под обломков" ребенка отправили самолетом в столицу нашей родины, даже не установив диагноз.
Заботливой власти важна жизнь каждого росиянца - вы убедились в этом?