В течение года в Москве планируется завершить строительство 14-ти станций метро на разных линиях, — рассказал «Интерфаксу» заместитель мэра Марат Хуснуллин. Он уточнил, что речь идет о восьми станциях на Некрасовской линии, на Сокольнической ветке и о двух станциях Большого кольца метро — это Лефортово и Авиамоторная.