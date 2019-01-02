В течение года в Москве планируется завершить строительство 14-ти станций метро на разных линиях
В течение года в Москве планируется завершить строительство 14-ти станций метро на разных линиях, — рассказал «Интерфаксу» заместитель мэра Марат Хуснуллин. Он уточнил, что речь идет о восьми станциях на Некрасовской линии, на Сокольнической ветке и о двух станциях Большого кольца метро — это Лефортово и Авиамоторная.
Комментарии4
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neyexo 02 января 2019 | 16:21
Про новую Москву забыли, может вернуть ее обратно?
Метро там нет, а в старой Москве у каждого дома будет
astet 02 января 2019 | 16:30
neyexo: Собянин!
Россиянам начхать на твои станции!!
Ты им расскажи лучше как там у них у хохлов
и сколько десятков миллиардов
будет потрачено на "Авангарды"!!!
danko_wurda 02 января 2019 | 17:00
astet: вешайся хохлотролль опущенный. Не пиши широко. Аскет.
kuchumka 02 января 2019 | 16:40
Наш Питер конечно катастрофически отстал от Москвы в плане строительства метро, у нас тут одну станцию в год и то великое достижение.