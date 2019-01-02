Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства на прошлый год
Все оказалось хуже, чем предполагалось.
Инфляция оказалась выше прогноза почти вдвое, рост ВВП — немного ниже, а реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. Об этом написал в Twitter председатель палаты Алексей Кудрин. По его словам, «правительству пока приходится начинать с низкого старта».
В ноябре Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, в котором говорилось о росте реальных доходов граждан в среднем на 2,4% в предстоящие 18 лет.
Между тем, по данным Росстата, в ноябре реальные доходы россиян упали почти на 3% в годовом выражении. После этого первый вице-премьер Антон Силуанов обвинил службу в «ужасном качестве счета», призвав обновить ее команду и принципы работы.
В конце декабря Александр Суринов, возглавлявший Росстат с 2009 года, был отправлен в отставку. Новым руководителем статистической службы назначен директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков
Комментарии9
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cromwel 02 января 2019 | 16:13
Первыми их всегда оценивает население
piter_ug 02 января 2019 | 16:19
ИАКрылова надо адаптировать к нынешним реалиям:
«А вы..» враги «как не садитесь, все в «управленцы» не годитесь.
vova6_let 02 января 2019 | 16:25
Сначала люди эти показатели на своей шкуре оценивают, а росстат показывает лишь то, что ему приказывают.
alo0000 02 января 2019 | 16:27
Вот разбогатеем то! И мирное небо! И царь-батюшка! Чем не рай, тоже из трёх букв.
malanoff 02 января 2019 | 16:41
alo0000: А с низкого старта еще легче подпрыгнуть. Не сильно шлёпнется Силуанов. Больнее чем Улюкаеву не будет..
kypykyky 02 января 2019 | 16:32
вся эта президентская помойка может вонять, что угодно. уходящему в нищету и депрессию населению уже просто насрать на все эти выкрутасы. укрепляйте свои маковки дальше, козлы вонючие
ivfn 02 января 2019 | 16:35
Силуанов обвинил службу в «ужасном качестве счета», призвав обновить ее команду и принципы работы.//
А может Селуанова обновить?
sparky 02 января 2019 | 16:48
ivfn: Можно и его. А то что-то рост всего до сих пор на дне. Нужно найти отважного кого-нибудь, кто умеет к минусу отважно дорисовывать вертикальную черточку. Вот Чубайс большой умелец. Почему бы и не он?
sparky 02 января 2019 | 16:45
Между тем, по данным Росстата, в ноябре реальные доходы россиян упали почти на 3% в годовом выражении.
Александр Суринов, возглавлявший Росстат с 2009 года, был отправлен в отставку.
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Один "эффективный менеджер" говАривал, что не важно как голосуют, важно как считают.
Вот теперь вся статистика начнет считать важно.