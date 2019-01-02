Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства на прошлый год

Все оказалось хуже, чем предполагалось.

Инфляция оказалась выше прогноза почти вдвое, рост ВВП — немного ниже, а реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. Об этом написал в Twitter председатель палаты Алексей Кудрин. По его словам, «правительству пока приходится начинать с низкого старта».

В ноябре Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, в котором говорилось о росте реальных доходов граждан в среднем на 2,4% в предстоящие 18 лет.

Между тем, по данным Росстата, в ноябре реальные доходы россиян упали почти на 3% в годовом выражении. После этого первый вице-премьер Антон Силуанов обвинил службу в «ужасном качестве счета», призвав обновить ее команду и принципы работы.

В конце декабря Александр Суринов, возглавлявший Росстат с 2009 года, был отправлен в отставку. Новым руководителем статистической службы назначен директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков