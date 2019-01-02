США требуют немедленного возвращения задержанного в России американца

ФСБ утверждает, что гражданин Соединенных Штатов проводил «шпионскую акцию».

США надеются на получение консульского доступа к задержанному соотечественнику в ближайшие несколько часов – об этом сказал госсекретарь Майк Помпео – его слова приводит агентство Рейтер. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон требует немедленного возвращения американца и ждет объяснений в связи со случившимся. При этом имя и фамилия мужчины не упоминается. В дипмиссии это объясняют «соображениями конфиденциальности» и официально не подтверждают, что задержанный является именно Полом Уиланом. 48-летний бывший морской пехотинец за несколько дней до Нового года перестал выходить на связь с семьей, а затем выяснилось, что ФСБ задержало его и обвиняет в шпионаже. Известно, что мужчина работает в компании, производящей автозапчасти, а ранее был сотрудником консалтинговой фирмы и неоднократно посещал Россию. В этот раз он прилетел на свадьбу своего друга, который женился на россиянке.

По статье «шпионаж» американцу грозит до 20-ти лет лишения свободы.