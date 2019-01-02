США требуют немедленного возвращения задержанного в России американца
ФСБ утверждает, что гражданин Соединенных Штатов проводил «шпионскую акцию».
США надеются на получение консульского доступа к задержанному соотечественнику в ближайшие несколько часов – об этом сказал госсекретарь Майк Помпео – его слова приводит агентство Рейтер. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон требует немедленного возвращения американца и ждет объяснений в связи со случившимся. При этом имя и фамилия мужчины не упоминается. В дипмиссии это объясняют «соображениями конфиденциальности» и официально не подтверждают, что задержанный является именно Полом Уиланом. 48-летний бывший морской пехотинец за несколько дней до Нового года перестал выходить на связь с семьей, а затем выяснилось, что ФСБ задержало его и обвиняет в шпионаже. Известно, что мужчина работает в компании, производящей автозапчасти, а ранее был сотрудником консалтинговой фирмы и неоднократно посещал Россию. В этот раз он прилетел на свадьбу своего друга, который женился на россиянке.
По статье «шпионаж» американцу грозит до 20-ти лет лишения свободы.
Комментарии21
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yralez 02 января 2019 | 16:09
Не отдавать ни в коем случае.........потом обменяем на чепигу с петровым.
Они же все равно попадутся на диверсии.
malanoff 02 января 2019 | 16:17
За чем тут шпионить в России ? Здесь за 100 баксов скоро любой расскажет всё , что знает. Единственный секрет , который ни один нерусский не сдаст , это палатка вождя.
astet 02 января 2019 | 16:28
malanoff: мудак Путин напрашивается
на очередные санкции?
Их у Штатов в избытке!
pravdatut 02 января 2019 | 16:10
Лечить и только методом понижения цены на нефть до 10-15 дол за бочку. Умом не возмёте кремлёвских.
mikr 02 января 2019 | 16:11
Думаю что американцам придется обождать с этим возвращением лет эдак десять или пятнадцать. Или - все двадцать. Или предложить взамен что-нибудь достаточно весомое...
malanoff 02 января 2019 | 16:20
mikr: "Или предложить взамен что-нибудь достаточно весомое...
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Не смеши . Бутина , из которой уже высосали всю информацию , здесь никому не нужна.
mikr 02 января 2019 | 16:26
malanoff: Вообще-то она - российская гражданка. Хотя для таких как Вы это пустой звук.
malanoff 02 января 2019 | 16:32
mikr: Она спала со звезднополосатыми. Хотя для Вас , это не пустой звук , потому как она женщина с пониженной социальной ответственностью.
mikr 02 января 2019 | 16:48
malanoff: А Вы наверное свечку держали?
Хотя (к Вашему сведению) ни социальный статус, ни личная жизнь не влияют на институт гражданства. Любой гражданин находится под защитой государства.
yan19 02 января 2019 | 16:20
mikr: Что нибудь достаточно весомое...Десятка 1.5 агентоа гру и свр, околачивающихся в городах США?
mikr 02 января 2019 | 16:30
yan19: Не конструктивно. По-любому американцев здесь ошивается гораздо больше, чем русских - там. И все они под колпаком. А если вместе с американскими шпионами начнут арестовывать агентов США в якобы российских СМИ типа Эха Москвы, то американцы понесут очень большие потери.
kisa2000 02 января 2019 | 16:14
шанташ -вот наша сила.
agamasat 02 января 2019 | 16:17
путенский режим совсем с катушек слетел.(
cromwel 02 января 2019 | 16:17
Если Вова пошел на такой шаг как его задержание, значит у него есть веские основания. Потому что дело серьёзное и просто так бы он рисковать не стал. Всё равно потом на Бута будет. Или Бутину.
А вообще пиндосов надо послать куда подальше. Пускай теперь сидят и ждут решение Царя.
wild_division 02 января 2019 | 16:17
Заложники, это чисто наша тема...
kuzma36 02 января 2019 | 16:19
Либералы! Вам выпала настоящая удача проявить себя перед хозяином и выторговать у него премию!!!
Воспользуйтесь моментом-это ваш шанс ! иначе вас и эти спишут!!!
Хохлогопота! Подтягивайтесь! Вам особо ловить нечего,а тут может быть удача-обратят внимание и бросят вам кость !
yakutt86 02 января 2019 | 16:22
А сами США не хотели бы "немедленно вернуть" кого-нибудь из задержанных россиян, или они только требовать могут?
jrec 02 января 2019 | 16:25
Северная Корея ещё обзавидуется
agamasat 02 января 2019 | 16:39
mikr: Думаю что американцам придется обождать с этим возвращением лет эдак десять или пятнадцать. Или - все двадцать.
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Не дам и 5 лет на твое существование, болезный.
vip1707 02 января 2019 | 16:42
Шпионская акция: выпытывал у бабушки -"Где здесь "Аэропорт?".
valia47 02 января 2019 | 16:43
Моя версия такая. Американцы считают себя самыми главными в мире. Теперь Путин хочет унизить американцев,чтобы весь мир видел как этого несчастного будут мурыжить в России, приговорят к 20 годам и Америка ничего не сможет сделать. На все вызовы будет ответ : ядерный шантаж. К дедолларизации и закрытой экономике в Кремле , видимо, уже приготовились и не боятся. Новый виток конфронтации, как естественное развитие политики Путина.