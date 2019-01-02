Врачи отказались от идеи оперировать пострадавшего в Магнитогорске младенца
Пока для этого слишком рано, — сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль:
«Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого из тяжелого состояния тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния».
Леонид Рошаль добавил, что сейчас ребенок находится с мамой. По его словам, она понимает состояние младенца, поскольку сама работает медсестрой.
Выплаты семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске начнутся 4-го января, — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По последним данным МЧС, погиб 21 человек. Поисковая операция на месте трагедии продолжается.
Комментарии10
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yralez 02 января 2019 | 16:05
А был ли младенец ?
vova6_let 02 января 2019 | 16:08
Вообщем-то правильно сказал, т.к. после любой операции организм должен восстанавливаться, ему нужны силы, а сейчас, после переохлаждения, ему тоже нужно восстановление.
kypykyky 02 января 2019 | 16:10
ничему не верю. государство лжи.
zapadnay 02 января 2019 | 16:11
Господи, помоги и спаси ребёнка!
Вот почему достойная медицина только в Москве, да и то не в каждой больнице?
irdo 02 января 2019 | 16:15
zapadnay:
Господи, помоги и спаси ребёнка!
Вот почему достойная медицина только в Москве, да и то не в каждой больнице?
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Мама жива.Уже хорошо.
zapadnay 02 января 2019 | 16:59
irdo:
Ну да.
neon999 02 января 2019 | 16:14
Сконцентрируемся на ребеночке.
А был ли гексоген - обсуждать не будем.
mogilev_ 02 января 2019 | 16:24
Дай Бог этому ребеночку .
neon001 02 января 2019 | 16:29
как же у нас любят пиар, в том числе и на костях. пронести младенцев над страной из тайги в столицу, показать как государству важен даже один человек. фонтаны выплат миллионных компенсаций... работу системы заменили штучными пиар акциями с участием сразу всех крупных шишек, включая президента.
zibex 02 января 2019 | 16:59
Для красоты легенды спасенного "из-под обломков" ребенка отправили самолетом в столицу нашей родины.
Прямо как в том фильме "Хвост вертит собакой".