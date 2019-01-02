Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 20-летнего футболиста Кристиана Пулишича в «Челси»

Сумма трансфера — 64 миллиона евро, — сообщает официальный сайт немецкой команды. До конца сезона игрок продолжит выступать за «Боруссию» на правах аренды, после чего перейдет в лондонский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.