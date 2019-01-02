Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 20-летнего футболиста Кристиана Пулишича в «Челси»
Сумма трансфера — 64 миллиона евро, — сообщает официальный сайт немецкой команды. До конца сезона игрок продолжит выступать за «Боруссию» на правах аренды, после чего перейдет в лондонский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.
Комментарии2
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imellendorf 02 января 2019 | 15:58
Вот в НХЛ нельзя просто вот так купить игрока. Его можно или обменять, или , если тот является свободным агентом, то заключить с ним контракт. Появление "суперклубов" в НХЛ невозможно.
kuchumka 02 января 2019 | 15:59
Как мы рады этому, ведь гражданин израиля еврей Абрамович-путинский кошелек тянет соки из России и тратит их не на Россию, а на покупку футболистов английского клуба.