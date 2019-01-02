С сегодняшнего дня в Москве подорожал проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте — с 36 до 38 рублей. При этом Департамент транспорта отменил единые билеты на 20 и 40 поездок.



Подорожают и льготные билеты для школьников и студентов.