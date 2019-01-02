С сегодняшнего дня в Москве подорожал проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте
С сегодняшнего дня в Москве подорожал проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте — с 36 до 38 рублей. При этом Департамент транспорта отменил единые билеты на 20 и 40 поездок.
Подорожают и льготные билеты для школьников и студентов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
l7kozlov 02 января 2019 | 15:58
Опять полумеры!
Надо оставить только 2 билета. Одноразовый за 120 руб (срок годности 5 дней со дня покупки) и на 100 поездок за 3500 р (20 дней со дня покупки) - все будет с бюджетом метрополитена отлично. А пассажирам будет легче выбирать...