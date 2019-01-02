Все храмы России в ближайшее время получат свою категорию антитеррористической защиты
Безопасность будет проверяться ежегодно, — сообщает ФСБ.
Устанавливать категорию будут региональные комиссии из представителей силовых ведомств и местных властей во главе с настоятелем храма. Все храмы будут оборудованы системой оповещения, кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения.
Комментарии2
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hastings 02 января 2019 | 15:37
Для защиты можно учредить новую силовую структуру "Спецназ РПЦ".
kypykyky 02 января 2019 | 15:38
я и правда это читаю? может сон