Майкл Помпео: США требуют немедленного освобождения американца Пола Уилана, задержанного в России

США требуют немедленного освобождения американца Пола Уилана, задержанного в России, — заявил госекретарь Майкл Помпео. Его цитирует агентство Reuters. Помпео отметил, что США надеются на получение консульского доступа к американцу в ближайшие часы, а также объяснения причин его задержания.

В ФСБ утверждают, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

По словам брата задержанного, Уилан – бывший морской пехотинец. Он ездил в Москву на свадьбу друга.

По данным Вашингтон-Пост, Уилан был уволен из вооруженных сил 10 лет назад после нескольких дисциплинарных взысканий – его уличили в воровстве.