Один человек погиб и один пострадал после того, как кран-манипулятор въехал в опору моста в центре Москвы, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Инцидент произошел в районе Хамовнического вала, дом 32. Погибший и пострадавший находились в автомобиле. Официального подтверждения этой информации пока нет.