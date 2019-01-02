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15:30, 02 января 2019

Один человек погиб и один пострадал после того, как кран-манипулятор въехал в опору моста в центре Москвы

Один человек погиб и один пострадал после того, как кран-манипулятор въехал в опору моста в центре Москвы, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Инцидент произошел в районе Хамовнического вала, дом 32. Погибший и пострадавший находились в автомобиле. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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