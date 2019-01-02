Жителей Таиланда, а также туристов предупредили о тайфуне, который надвигается на эту страну

Его называют одним из сильнейших за последние полвека.

Тайфун ждут на юге Таиланда уже завтра. Это будут очень сильный ветер скоростью до 25 метров в секунду, а также проливные дожди. Капитанов морских кораблей попросили внимательно следить за сообщениями метеорологов, а владельцев маломерных судов и вовсе не выходить в море, но проверить спасательное снаряжение. Так как там ожидаются очень высокие волны -— высотой до 5 метров. Шторм, которому уже дали имя Пабук (это название рыбы по-лаосски), не затронет столицу королевства — Бангкок и, скорее всего, популярный у туристов город Паттайю. Но больше всех волнуются жители и посетители островов Пхукет, Краби и Самуи. Там в это время большое количество туристов, в том числе из России, где продолжаются длительные новогодние каникулы.

Там будет запрещено купание в море — повсюду выставлены предупреждающие красные флажки, некоторые экскурсии будут отменены. В социальных сетях российские туристы если не паникуют, то пишут, что их предупредили быть осторожными во время тайфуна. Впрочем, глава МЧС Таиланда Чайяфон Титисак в интервью гостелевидению сообщил, что власти готовы к ликвидации последствий ураганного ветра — у них есть все необходимое для этого оборудование.Вместе с тем, как пишет англоязычная газета The Nation, на королевство надвигается самый сильный ураган с 1962 года. Тогда в результате действия сильного тропического шторма на юге страны погибло 900 человек. Стоит только отметить, что при этом сила нынешнего тайфуна гораздо ниже.

Как говорится в сообщении метеобюро Таиланда, шторм закончится к воскресенью.