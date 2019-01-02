Благотворительный матч с участием легендарных советских и российских хоккеистов состоится завтра в Сочи
В нем, в частности, примут участие обладатели кубка Стэнли — Валерий Каменский. Александр Могильный, Сергей Федоров.
Средства от благотворительного матча планируется направить на программу физической реабилитации детей с ограниченными возможностями, — сообщает Интерфакс.
Комментарии6
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astet 02 января 2019 | 15:08
Так это всё мелкие звёздочки :(((
Интересуюсь,
а мега-звезда примет участие в этом мачте?
Да, я о Путине.
cromwel 02 января 2019 | 15:09
Лука с Ботоксом приедут? Я надеюсь они оба возьмут все призы разом.
aleksandr39 02 января 2019 | 15:17
Опять " великий вождь " будет играть в игру под названием ПОДДАВКИ и " забросит " 100 шайб
andrang2 02 января 2019 | 15:24
Легендарных хукуистов?
Вы что, обалдели?
sokol40 02 января 2019 | 15:25
Благотворительный?
А сколько и кто им заплатит за приезд и игру?
harra 02 января 2019 | 15:28
Надеюсь все бабки в Магнитогорск уйдут?