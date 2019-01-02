Благотворительный матч с участием легендарных советских и российских хоккеистов состоится завтра в Сочи

В нем, в частности, примут участие обладатели кубка Стэнли — Валерий Каменский. Александр Могильный, Сергей Федоров.

Средства от благотворительного матча планируется направить на программу физической реабилитации детей с ограниченными возможностями, — сообщает Интерфакс.