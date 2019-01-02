С начала этого года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплаченные дни для прохождения диспансеризации
В трудовой кодекс введена соответствующая статья, однако не всегда этой льготой можно будет воспользоваться. Об этом «Эху» рассказал гендиректор компании NS Consulting, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
Дмитрий Кофанов добавил, что всем категориям граждан день для планового медицинского обследования должен предоставляться один раз в три года. Ежегодно льготу могут получать только люди предпенсионного возраста.
Комментарии4
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cromwel 02 января 2019 | 15:07
особенность нашего государства в том, что всё очень красиво на бумаге. А в жизни всё наоборот. Ни хрена никто ничего давать не будет.
За то вроде как закон есть.
neyexo 02 января 2019 | 15:11
cromwel:
будут давать - особенность России в том, что всегда можно отпроситься. Некоторые вообще в запои на работе не появляются - относятся к таким с пониманием.
vikwlad 02 января 2019 | 15:30
Что за паскудный закон. Вводят льготу, которую должен оплачивать работодатель, а не государство.
neyexo 02 января 2019 | 15:35
vikwlad:
так устроено законодательство. Все выплаты, которые положены от государства работнику - он получает от работодателя, который потом либо на эту сумму недоплачивает налог или получает ее из соответствующих фондов. И за этот день работодатель получит, если, конечно, он хоть что-нибудь платит государству