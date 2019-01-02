В  Парке Горького возобновил работу каток, где в новогоднюю ночь обрушилась секция деревянного пешеходного моста

1-го января каток был закрыт.

За медицинской помощью обратились 13 человек. Утверждается, что обошлось без тяжелых травм. Столичные власти выплатят пострадавшим по 250 и 500 тысяч рублей – в зависимости от того, как лечился человек – в стационаре или амбулаторно.

После происшествия мэр Собянин уволил директора Парка имени Горького Марину Люльчук. По мнению мэра, администрация допустила серьезную недоработку.