В Парке Горького возобновил работу каток, где в новогоднюю ночь обрушилась секция деревянного пешеходного моста
1-го января каток был закрыт.
За медицинской помощью обратились 13 человек. Утверждается, что обошлось без тяжелых травм. Столичные власти выплатят пострадавшим по 250 и 500 тысяч рублей – в зависимости от того, как лечился человек – в стационаре или амбулаторно.
После происшествия мэр Собянин уволил директора Парка имени Горького Марину Люльчук. По мнению мэра, администрация допустила серьезную недоработку.
Комментарии2
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gvs 02 января 2019 | 15:15
Во избежание дальнейших разрушений на катке не будут исполнять Гимн РФ ))))
edyunia 02 января 2019 | 15:19
Марина Люльчук, фамилия у неё подозрительная, надеюсь на наличие визитки Яроша её проверяли.