Число жертв в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске выросло до 21

Разборы завалов на месте трагедии продолжаются.

С начала поисково-спасательной операции в Магнитогорске из-под завалов извлекли 27 человек, причем в последний час стало известно об обнаружении сразу двух тел. Среди всех удалось спасти лишь шестерых, включая двух детей. Местонахождение еще около 20 жильцов подъезда неизвестно, они могут по-прежнему находиться под обломками дома. Дата похорон жертв трагедии пока неизвестна – это произойдет лишь после окончания судмедэкспертизы.

Как рассказал «Интерфаксу» один из спасателей, ситуация на месте постоянно меняется, и в зависимости от этого приходится разбирать завалы разными способами – с помощью спецтехники или вручную.

Ранее сегодня жителей 5, 6 и 8 подъездов взорванного дома на полчаса пустили в квартиры, чтобы они смогли взять свои вещи. Решение о возможности проживания в этих подъездах будет принято позже после обследования всех конструкций. Некоторые из тех, кто жил во взорванном подъезде, уже получили новые паспорта.

Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, но местные издания сообщили, что это мог быть теракт.

Выплаты пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске начнутся 4 января, заявил губернатор.