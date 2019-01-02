Число жертв в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске выросло до 21
Разборы завалов на месте трагедии продолжаются.
С начала поисково-спасательной операции в Магнитогорске из-под завалов извлекли 27 человек, причем в последний час стало известно об обнаружении сразу двух тел. Среди всех удалось спасти лишь шестерых, включая двух детей. Местонахождение еще около 20 жильцов подъезда неизвестно, они могут по-прежнему находиться под обломками дома. Дата похорон жертв трагедии пока неизвестна – это произойдет лишь после окончания судмедэкспертизы.
Как рассказал «Интерфаксу» один из спасателей, ситуация на месте постоянно меняется, и в зависимости от этого приходится разбирать завалы разными способами – с помощью спецтехники или вручную.
Ранее сегодня жителей 5, 6 и 8 подъездов взорванного дома на полчаса пустили в квартиры, чтобы они смогли взять свои вещи. Решение о возможности проживания в этих подъездах будет принято позже после обследования всех конструкций. Некоторые из тех, кто жил во взорванном подъезде, уже получили новые паспорта.
Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, но местные издания сообщили, что это мог быть теракт.
Выплаты пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске начнутся 4 января, заявил губернатор.
Комментарии3
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tanyaya 02 января 2019 | 15:11
Утром 31 декабря 10-ти этажный подъезд обрушился, люди спящие мгновенно остались под завалами. Сегодня вечер 2 января. То есть, прошло 3 (трое!!!) суток!
Эти бляди из МЧС все три дня говорили и писали, что бздят разбирать завалы. А на самом деле тупо ждали, когда все пострадавшие гарантированно замёрзнут. И сегодня вдруг ломанулись отрывать трупы. Конечно, трупы, кто же выживет трое суток при морозе за 20?
Им даже в голову не пришло поставить по периметру тепловые пушки и как-то прорываться к искалеченным, но выжившим.
Они просто дали им умереть от холода и травм.
А сами жрали водку в своих тёплых палатках.
Это государство? К людям относятся хуже, чем к скоту - это государство?
Вы ничего не попутали, бляди? Это мы вас кормим, вообще-то. Вы на наши налоги, тупые твари, существуете. Вы ещё помните это?
bandera 02 января 2019 | 15:23
Праздники дома были семьями очевидно сколько без вести пропало столько и погибло!
xuato 02 января 2019 | 15:34
Дедушка Гексоген снова приходил?