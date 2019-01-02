Число жертв взрыва газа в доме Магнитогорска выросло до 21 человека
Еще два тела обнаружены под обломками обрушившегося после взрыва газа подъезда в доме в Магнитогорске, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Еще два тела обнаружены под обломками обрушившегося после взрыва газа подъезда в доме в Магнитогорске, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dvanochi 02 января 2019 | 14:49
Rip
tanyaya 02 января 2019 | 14:55
Вот же бляди, двое суток сидели ничего не делали. Чтобы карлика не обидеть на НГ. А теперь вдруг (!!!) стали массово трупы отрывать. Когда убедились, что все точно уже замёрзли. Гореть вам в аду, путинские опричники. Желаю вам, чтобы с вашими близкими, детьми и родителями) сделали то же самое.