Тело 20-го погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Тело мужчины извлекли из-под завала на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, общее число жертв возросло до 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Тело мужчины извлекли из-под завала на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, общее число жертв возросло до 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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