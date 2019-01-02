«Нетфликс» по требованию Саудовской Аравии закрыл для местных пользователей доступ к выпуску шоу «Патриотический акт»

Компания «Нетфликс» по требованию властей Саудовской Аравии закрыла для местных пользователей доступ к одному из выпусков сатирического телешоу «Патриотический акт» с Хасаном Минхаджем. В этом выпуске ведущий призывает американские власти пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после убийства Джамаля Хашогги, — передает Нью-Йорк Таймс.

Саудовские власти считает, что содержание выпуска нарушает закон о кибербезопасности. Он запрещает распространение материалов , которые посягают на общественный порядок, религиозные ценности, общественную мораль и частную жизнь.

При этом выпуск программы доступен на канале шоу в Ютьюбе, в том числе, для саудовских пользователей.