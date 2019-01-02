Вулкан Шевелуч на Камчатке выбросил пепел
По данным экспертов, активность вулкана угрожает полету самолетов. Согласно спутниковым данным, газо-паровой шлейф с пеплом дрейфует на высоте 4,5 километра.
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По данным экспертов, активность вулкана угрожает полету самолетов. Согласно спутниковым данным, газо-паровой шлейф с пеплом дрейфует на высоте 4,5 километра.
Комментарии2
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sasass 02 января 2019 | 14:38
Д. Киселев видимо рад - это и его пепел ...
compare 02 января 2019 | 14:40
sasass: точно...теперь может говорить:"пепел шевелуча стучит в мое сердце"...