Около 80 тысяч домохозяйств в Финляндии остаются без электричества из-за шторма
Больше всего пострадали жители западных, центральных и восточных районов страны – сообщает РИА.
Во время непогоды несколько деревьев упали на линии электропередач. Сильный ветер и снегопад затрудняют ремонтные работы.
Комментарии3
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iwan_feodorovich 02 января 2019 | 14:45
И это на .... - м году победившей демократии! Позор.
antiboh 02 января 2019 | 15:21
iwan_feodorovich:А что при демократии ветры не бывают?
У нас вот в районе,без ветра и предупреждения отключили ,везде ,Интернет на 8 дней (Ростелеком).Причём никто не мог объяснить в чём дело и даже не извинились..
kuzma36 02 января 2019 | 14:46
Европа! Цивилизация!!! Всем похрен!!!!