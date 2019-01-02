В Орске Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации после гибели на пожаре семи человек
В Орске Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации после гибели на пожаре семи человек, в том числе трех детей. Загорелся частный жилой дом. По данным местного МЧС, причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура ведет проверку.
Комментарии6
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peiper 02 января 2019 | 14:40
Путин заказывал стране "прорыв". Страна откликнулась на призыв нац.лидера!
vova6_let 02 января 2019 | 14:42
Новогодний фейрверк неудачно запустили ?
sasass 02 января 2019 | 14:43
В стране каменного века электричество и Интернет противопоказан - самое главное тут эфемерный "Авангард " с 27 махами...
vilingrad 02 января 2019 | 14:56
Большая страна...все через попу...
zloy_sok 02 января 2019 | 15:08
И какой смысл от режима ЧС если один дом сгорел? Каждый день что-то горит увы...
sagen 02 января 2019 | 15:29
Новогодние гулянья с неумеренным потреблением алкоголя, с елками и фейерверками обязательно собирают свою жатву на пожарах. Следующим этапом будет утопление любителей подледного лова рыбы. Погибнут десятки, если не сотни, и ничего вы с этим не поделаете.