В Орске Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации после гибели на пожаре семи человек, в том числе трех детей. Загорелся частный жилой дом. По данным местного МЧС, причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура ведет проверку.