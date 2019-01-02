Одиннадцать жителей дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, получили новые паспорта
Среди них – отец 11-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов. Кроме того, документы получил Сергей Юрченко, который за несколько минут до взрыва вышел из дома и уже не смог вернуться назад, — рассказали Интерфаксу в Управлении МВД по Челябинской области.
Гражданин Таджикистана, пострадавший в результате взрыва, получил вид на жительство.
Комментарии2
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sasass 02 января 2019 | 14:47
Кому-то сильно повезло , а кому-то рай нежеланный , но властью обещанный...
uhovostro 02 января 2019 | 15:00
О, как это важно и значимо! - сразу после спасения от смерти получить новый паспорт гражданина РФ, радость-то какая, блин...