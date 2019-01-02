Одиннадцать жителей дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, получили новые паспорта

Среди них – отец 11-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов. Кроме того, документы получил Сергей Юрченко, который за несколько минут до взрыва вышел из дома и уже не смог вернуться назад, — рассказали Интерфаксу в Управлении МВД по Челябинской области.

Гражданин Таджикистана, пострадавший в результате взрыва, получил вид на жительство.