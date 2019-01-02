Спасатели продолжают поиски 22 человек под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
К сегодняшнему дню известно о 19 погибших. Сегодня из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и ребенка.
Некоторое время назад спасатели приостанавливали работу из-за угрозы обрушения одной из стен. Принято решение ее демонтировать.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tanyaya 02 января 2019 | 15:00
А что живых людей два дня не искали, приостановили поиски? А теперь вдруг рванулись трупы разрывать? Ждали, когда все окончательно замёрзнут?
Какое вы на хрен МЧС? Вы создатели трупов и разгребатели трупов.
Жирной Шойгу привет.