Спасатели продолжают поиски 22 человек под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске

К сегодняшнему дню известно о 19 погибших. Сегодня из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и ребенка.

Некоторое время назад спасатели приостанавливали работу из-за угрозы обрушения одной из стен. Принято решение ее демонтировать.