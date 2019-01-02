Синоптики прогнозируют заметное похолодание в Москве к Рождественским праздникам
В ночь на 7-е января температура может опуститься до 17 градусов. Усиление морозов в Гидрометцентре прогнозируют начиная уже с этого воскресенья.
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В ночь на 7-е января температура может опуститься до 17 градусов. Усиление морозов в Гидрометцентре прогнозируют начиная уже с этого воскресенья.
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