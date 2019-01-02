"Закон «о сборе валежника в лесу» вступил в силу с Нового года"

Теперь гражданам для сбора веток им упавших деревьев не нужно оформлять специальных разрешений. Это вряд ли поможет решить проблему лесных пожаров, считает эколог Владимир Сливяк.

Ранее в особых случаях за самовольный сбор валежника и сухостоя Уголовный Кодекс предусматривал до 2 лет лишения свободы.