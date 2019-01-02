Закон «о сборе валежника в лесу» вступил в силу с Нового года
Теперь гражданам для сбора веток им упавших деревьев не нужно оформлять специальных разрешений. Это вряд ли поможет решить проблему лесных пожаров, считает эколог Владимир Сливяк.
Ранее в особых случаях за самовольный сбор валежника и сухостоя Уголовный Кодекс предусматривал до 2 лет лишения свободы.
Комментарии14
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gvs 02 января 2019 | 14:17
Ура, теперь заживем! "Как в Париже" (с) ))))
uhovostro 02 января 2019 | 14:22
gvs: Я думаю, парижане нам обзавидуются! У них в Булонском лесу валежник собирать не разрешается...
danko1 02 января 2019 | 14:47
uhovostro: Разрешили бесплатно поработать санитарами леса вместо уничтоженных, как класс-профессионалов, лесников.
elenaj1959 02 января 2019 | 14:20
Можно подумать, раньше кто-то оформлял специальные разрешения.
zluki_bobry 02 января 2019 | 14:22
ура! теперь рашка окончательно встала с колен!
klegg 02 января 2019 | 14:23
Радость то какая!!!! Россиянам разрешили (в кои-то веки) собирать валежник! Кланяемся в ноги великому государю!!!!
perestarok 02 января 2019 | 14:24
"Закон «о сборе валежника в лесу» вступил в силу с Нового года"
Это что? Подготовка к тем временам, когда центральное отопление работать не будет?
beltat 02 января 2019 | 14:24
Всё, иду за валежником и сухостоем.
sergey_volkov 02 января 2019 | 14:25
Это конечно компенсирует повышение пенсионного возраста вполне.
delovoy_podolsk 02 января 2019 | 14:37
Эколог Владимир Сливняк озаботился проблемой лесных пожаров, потому что он не человек, а эколог, а если бы он был человеком, то в первую очередь подумал бы о тех сотнях тысячах людей, которые запасаются дровами на зиму и понял бы, что это классный закон. Зашёл в лес, увидел упавшее дерево, сфоткал его в разных ракурсах, притащил из своего пикапа бензопилу и попилил на брёвна до 1 метра длиной, уложил в багажник и... примерно на неделю твой дом отапливается. Леса завалены валежником, не пройдёшь, ногу сломишь!
ulagai 02 января 2019 | 14:40
Вот она-милость феодала.Нам ярды,вам-сухие ветки.Справедливость.
sasass 02 января 2019 | 14:50
Народу валежный ,а их эксплуататорам строевой кедровый лес для строительства яхт и дворцов ....
andre_klimov 02 января 2019 | 14:52
Полумеры всё какие-то... Могли бы подарить россиянам и "Закон о подножном корме". Ну, что бы дважды не вставать...
:))
alexey65 02 января 2019 | 15:04
Не обманул Владимир Владимирович, когда пообещал решительно улучшить благосостояние россиян.