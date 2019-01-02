По официальной версии, взрыв в доме произошел из-за бытового газа

Впрочем, сразу несколько уральских СМИ сообщили, что причиной мог быть теракт.

Место взрыва, из-за которого обрушился подъезд жилого дома обнаружено. В квартире на третьем этаже эксперты нашли следы взрывчатки – утверждает интернет-издание Znak.сom, ссылаясь на свои источники. По данным другого местного портала – 74.ru – жилье за день до взрыва снял некий мужчина, который якобы планировал теракт в одном из торговых центров. Впрочем, по официальной версии, которую озвучила представитель Следственного комитета, никакой взрывчатки на месте происшествия найдено не было. Уральские СМИ утверждают, что обрушение подъезда также связано с возгоранием маршрутки, которое произошло на следующий день. Жертвами этого ЧП стали три человека – водитель и пассажиры, которых источник Znak.сom назвал террористами, убитыми в перестрелке с силовиками. На любительских видеозаписях, запечатлевших горящий автомобиль, действительно слышатся звуки, похожие на выстрелы. Один из роликов, заснятых очевидцем, выложен на сайте «Эха Москвы».

В полиции утверждают, что маршрутка загорелась из-за неисправного газового оборудования. Местная пресса в свою очередь задается вопросом: зачем вводить режим чрезвычайного положения, если причины происшествия действительно бытовые, и для чего на место вызвано более ста криминалистов и следователей.