С утра активно ведется разбор завалов в частично обрушившемся доме.

Со вчерашнего вечера количество погибших увеличилось более чем вдвое – до 19 человек. Как сообщает МЧС, сегодня из-под завалов удалось извлечь тела еще 10 погибших, в том числе трехлетней девочки. Среди обнаруженных ранее тоже есть ребенок. Кроме того, по данным детского омбудсмена Анны Скворцовой, еще пятеро детей числятся среди пропавших без вести. Всего сейчас под обломками могут оставаться 22 человека. Власти признают, что шансов найти их живыми все меньше и меньше. Тем не менее, на месте продолжает дежурить «скорая», правда, всего одна, а специальные воздушные пушки подают тепло под руины.

Сейчас работы на месте идут полным ходом, хотя некоторое время назад спасатели были вынуждены их приостановить из-за угрозы обрушения одной из стен. Она и сейчас вызывает серьезные опасения, потому что закреплена только в одном месте с фасадной части здания. Ее собираются демонтировать. Специалисты в процессе оценивают устойчивость конструкций и, исходя из этого, действуют, передает Интерфакс со ссылкой на областной главк МЧС. Там отметили, что угроза обрушения сохраняется, разбор завалов ведется разными способами — механизированным, с помощью спецтранспорта, а затем вручную – в зависимости от ситуации. Собеседник агентства также сказал, что температура в настоящее время минусовая, но теплее чем ночью.

Как сообщает РБК, из Уфы прибыл специальный экскаватор с гидроножницами. С его помощью убирают нависшие плиты, которые не позволяли добраться до эпицентра обрушения. По данным городской администрации, жители соседних подъездов находятся в безопасности, им ничего не угрожает. Обследование с помощью комплекса «Стрела» показало, что квартиры в уцелевшей части здания пригодны для проживания.

Пока неизвестно, когда пройдут похороны погибших в Магнитогорске. В пресс-службе губернатора сегодня сообщили, что вначале будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая может продлиться несколько дней.

В Челябинской области сегодня день траура. У постпредства региона в Москве появился стихийный мемориал.

Представительство Челябинской области расположено в самом центре столицы, на Славянской площади, но, по сравнению с будними днями, прохожих там сейчас можно встретить нечасто. Никакого ажиотажа не наблюдается – под надписью «Магнитогорск. Скорбим», наклеенной изнутри на входную дверь, лежат всего несколько букетов цветов, маленькая мягкая игрушка, а также установлены две лампадки с погасшими свечами. Вход в Дом металлургов, где находится постпредство региона, закрыт и занавешен изнутри плотными жалюзи. Редкие прохожие в основном спешат мимо, не обращая внимания на молчаливые напоминания о трагедии в виде надписи и припорошённых снегом гвоздик. Некоторые все же замечают стихийный мемориал и обмениваются репликами о событиях в Магнитогорске: иногда можно расслышать слова «кошмар» и «столько людей погибло». Кто-то даже останавливается и фотографирует цветы и надпись, но надолго у постпредства никто не задерживается.