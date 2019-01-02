Российское антидопинговое агентство может быть лишено статуса соответствия кодексу ВАДА
Российской антидопинговое агентство может быть лишено статуса соответствия кодексу ВАДА, поскольку не выполнило требование о предоставлении доступа к допинг-пробам и данным Московской лаборатории. Россия должна была это сделать к 31 декабря, но информация до сих пор не получена, — заявляет Всемирное антидопинговое агентство. Глава ВАДА Крейг Риди выразил разочарование по этому поводу
В середине января комиссия ВАДА рассмотрит этот вопрос. Окончательное решение примет исполком организации.
Ранее глава РусАДА Юрий Ганус предупредил, что ВАДА может добиться переноса международных соревнований из России и запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Комментарии7
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opiatnovyi63 02 января 2019 | 13:40
Опять русофобы злорадствуют? Или патриоты не хотят расставаться с мочой?
antiboh 02 января 2019 | 13:47
opiatnovyi63: Какие такие русады? у нас один чел решает что кому дать ,а что не давать. Пескова слушать надо, а он же дал понять Ганусу- не лезь!
malanoff 02 января 2019 | 13:56
opiatnovyi63: Моча - это главная скрепа, которая накрепко связала Мутко с Путиным. Друзья не разлей мочой.
oneoretwo 02 января 2019 | 13:41
...ну, вот и добились своего пути: теперь можете хоть каждую субботу устраивать любые плешивые олимпиады и чемпионаты... остальная планета будет жить своей спортивной жизнью...
davi__koloradov 02 января 2019 | 13:48
Гнать обдолбанных рашкованов из международного спорта поганой метлой.
splin2 02 января 2019 | 13:54
За-то мы делаем ракеты...
yakutt86 02 января 2019 | 14:03
Любители поскакать от радости снова скачут, нанесен очередной "сокрушительный удар" по токсичной России.