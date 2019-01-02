Российское антидопинговое агентство может быть лишено статуса соответствия кодексу ВАДА

Российской антидопинговое агентство может быть лишено статуса соответствия кодексу ВАДА, поскольку не выполнило требование о предоставлении доступа к допинг-пробам и данным Московской лаборатории. Россия должна была это сделать к 31 декабря, но информация до сих пор не получена, — заявляет Всемирное антидопинговое агентство. Глава ВАДА Крейг Риди выразил разочарование по этому поводу

В середине января комиссия ВАДА рассмотрит этот вопрос. Окончательное решение примет исполком организации.

Ранее глава РусАДА Юрий Ганус предупредил, что ВАДА может добиться переноса международных соревнований из России и запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.