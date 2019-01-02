Шесть человек погибли, 16 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Дании
Авария произошла на мосту, соединяющем два острова. Столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
Как сообщает Скай-Ньюз, работу экстренных служб на месте происшествия осложняет сильный шторм.
Комментарии1
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perestarok 02 января 2019 | 13:54
"Шесть человек погибли, 16 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Дании"
Не может быть! В цивилизованном мире? Может это в России всё-таки?